БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
9 529 16

"Метинвест" Ахметова через Днепровский коксохим приобретет ДМК за 9,17 миллиарда

"Метинвест" Ахметова через Днепровский коксохим приобретет ДМК за 9,17 миллиарда

Горно-металлургическая группа "Метинвест" через ЧАО "Днепровский коксохимический завод", входящее в группу, приобретет целостный имущественный комплекс ПАО "Днепровский металлургический комбинат" за 9,17 млрд грн при начальной цене 8 млрд 395,39 млн грн.

Согласно информации в "ProZorro.Продажи", заявки принимались до 25 июля включительно, аукцион был назначен на 26 июля, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель определен без торгов, передает Интерфакс-Украина.

Ранее агентству сообщили, что "Метинвест" будет приобретать ДМК через свою компанию ДКХЗ.

Как сообщалось, арбитражный управляющий Алексей Сокол выставил в "ProZorro. Продажи" в рамках банкротства ПАО "ДМК" его единый имущественный комплекс с начальной ценой 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК находился на санации в рамках процесса о банкротстве предприятия.

Также сообщалось, что ДКХЗ владеет тремя доменными печами (ДП) - №№9, 1М и 12 – ЦИК ДМК, входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"). Согласно материалам Антимонопольного комитета, 31 мая 2018 года ДКХЗ и ДМК заключили договор купли-продажи, согласно которому ДКХЗ приобрел в собственность силовой трансформатор, ДП-9, ДП-1М и ДП-12, расположенные на промышленных площадках ДМК.

"Таким образом, сейчас группа "Метинвест" владеет частью активов, ранее принадлежавших ДМК, которые находятся на территории общества, - доменными печами, обеспечивающими возможность осуществлять выплавку чугуна. На момент рассмотрения дела о концентрации (…) ДМК использует активы на правах аренды", - отмечало ранее АМКУ.

Как сообщалось, 20 мая Антимонопольный комитет разрешил нидерландской Metinvest B.V. опосредованно приобрести в собственность активы в виде целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) с рядом условий.

АМКУ также заявлял в своем сообщении, что предоставление разрешения на концентрацию компании Metinvest B.V. не говорит о том, что именно эта компания станет покупателем целевого объекта, поскольку новый владелец активов ПАО "ДМК" будет определен на аукционе на конкурсной основе, а на его покупку есть два претендента.

Ранее, 28 января, Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
аукціон (1370) Ахметов Рінат (1620) ІСД (87) купівля (1361) Метінвест (833)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Начались ''большая борьба с олигархами''
показати весь коментар
26.07.2021 17:51 Відповісти
+5
АМКУ просто клоуны, которые освящают любую покупку Ахметки.
показати весь коментар
26.07.2021 12:10 Відповісти
+3
Отравил ежедневными (!) газовыми выбросами Запорожье, отравит и Днепр. Неприкасаемый. Зеля в доле?
показати весь коментар
26.07.2021 18:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АМКУ просто клоуны, которые освящают любую покупку Ахметки.
показати весь коментар
26.07.2021 12:10 Відповісти
В Україні цей завод більше нікому не потрібен, а нормальні інвестори купувати не збираються. Добре, що хоч Ахметов купив, може знову запрацює виробництво..
показати весь коментар
26.07.2021 20:22 Відповісти
З фото він ніби думає: мудаки ви, мудаки, що ж ви натворили...
показати весь коментар
26.07.2021 21:31 Відповісти
конечно никому не нужен, вы внимательно читайте что перед аукционом урод выкупил 3 доменные печи.... кому нужен завод без них))) потому такая цена в 300 млн!!!
показати весь коментар
27.07.2021 09:41 Відповісти
А я тоже приобрел сегодня 2 метчика на 18мм за 50 грн,профиль и пруток на 96грн,сделал резец по дереву и уже испытал на изделии.В кредит не залазил,стоимость покупки уже отбил...
показати весь коментар
26.07.2021 17:28 Відповісти
Начались ''большая борьба с олигархами''
показати весь коментар
26.07.2021 17:51 Відповісти
Рижий ніяк не наїсться...
показати весь коментар
26.07.2021 18:03 Відповісти
Проблема в іншому: великі іноземні компанії не інвестують в Україну (хоча у компанії Ахметова теж голандська реєстрація). Добре що хоч він купив, а то підприємство банкрут, простоює , має борги по зарплаті, бюджетом, постачальниками..
показати весь коментар
26.07.2021 20:20 Відповісти
Отравил ежедневными (!) газовыми выбросами Запорожье, отравит и Днепр. Неприкасаемый. Зеля в доле?
показати весь коментар
26.07.2021 18:50 Відповісти
неприкасаемые все кошельки Кучмы, такой общий принцип
показати весь коментар
27.07.2021 00:12 Відповісти
Видевшие Ахметова вблизи говорят, что он уже сильно постарел, сдал. Дряхлый и немощный. Наличие денег ничего не гарантирует.
показати весь коментар
26.07.2021 20:22 Відповісти
старый конь борозды не портит !
показати весь коментар
26.07.2021 21:38 Відповісти
А Ренат на старість все більше схожий на татуся
показати весь коментар
26.07.2021 22:16 Відповісти
а СБУ тем временем берут наливайку))
показати весь коментар
27.07.2021 09:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 