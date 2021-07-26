"Метинвест" Ахметова через Днепровский коксохим приобретет ДМК за 9,17 миллиарда

Горно-металлургическая группа "Метинвест" через ЧАО "Днепровский коксохимический завод", входящее в группу, приобретет целостный имущественный комплекс ПАО "Днепровский металлургический комбинат" за 9,17 млрд грн при начальной цене 8 млрд 395,39 млн грн.

Согласно информации в "ProZorro.Продажи", заявки принимались до 25 июля включительно, аукцион был назначен на 26 июля, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель определен без торгов, передает Интерфакс-Украина.

Ранее агентству сообщили, что "Метинвест" будет приобретать ДМК через свою компанию ДКХЗ.

Как сообщалось, арбитражный управляющий Алексей Сокол выставил в "ProZorro. Продажи" в рамках банкротства ПАО "ДМК" его единый имущественный комплекс с начальной ценой 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК находился на санации в рамках процесса о банкротстве предприятия.

Также сообщалось, что ДКХЗ владеет тремя доменными печами (ДП) - №№9, 1М и 12 – ЦИК ДМК, входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"). Согласно материалам Антимонопольного комитета, 31 мая 2018 года ДКХЗ и ДМК заключили договор купли-продажи, согласно которому ДКХЗ приобрел в собственность силовой трансформатор, ДП-9, ДП-1М и ДП-12, расположенные на промышленных площадках ДМК.

"Таким образом, сейчас группа "Метинвест" владеет частью активов, ранее принадлежавших ДМК, которые находятся на территории общества, - доменными печами, обеспечивающими возможность осуществлять выплавку чугуна. На момент рассмотрения дела о концентрации (…) ДМК использует активы на правах аренды", - отмечало ранее АМКУ.

Как сообщалось, 20 мая Антимонопольный комитет разрешил нидерландской Metinvest B.V. опосредованно приобрести в собственность активы в виде целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) с рядом условий.

АМКУ также заявлял в своем сообщении, что предоставление разрешения на концентрацию компании Metinvest B.V. не говорит о том, что именно эта компания станет покупателем целевого объекта, поскольку новый владелец активов ПАО "ДМК" будет определен на аукционе на конкурсной основе, а на его покупку есть два претендента.

Ранее, 28 января, Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".