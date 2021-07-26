СБУ ликвидировала масштабную пророссийскую ботоферму на 12 тысяч аккаунтов

Служба безопасности в Ивано-Франковской области ликвидировала мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков с РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ее организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Отмечается, что только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

"Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. "Расчеты" велись в рублях", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту проживания организатора ботофермы, обнаружено и изъято SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти 3 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи.

Следственные действия продолжаются. После завершения экспертиз организатору сделки планируется сообщить о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, предусмотренные ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.