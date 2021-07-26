Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС продолжают расти

За выходные, 23-26 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 6 копеек до 16,72 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС AMIC и AMIC стоимость автогаза выросла в среднем на 20 и 46 копеек – до 16,53 грн/л и 16,87 грн/л соответственно. Продукт на станциях "Автотранс" подорожал на 20 копеек – до 16,98 грн/л.

СУГ на станциях операторов BVS и Prime подорожал в среднем на 30 и 40 копеек – до 16,49 до грн/л и 16,40 грн/л соответственно. В сети "Авантаж 7" цена выросла на 13 копеек – до 15,98 грн/л.

Такие сети как Chipo, "Овис", "Катрал", Mango, "Олас" и Motto подняли цены впределах на 10-35 копеек.

Отметим, средняя цена ресурса в размере 16,72 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросла на 1,35 или 9% тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4580 грн/т, до 28 200 грн/т.