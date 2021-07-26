Контрразведка предотвратила вывоз комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К махинации он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

"Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетных комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.

В ходе обысков правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность; комплектующие части к ЗРК. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следователи СБУ начали уголовное производство по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч.3 ст.410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).