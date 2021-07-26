Дефицит госбюджета превысил 43 миллиарда, – Госказначейство

Государственный бюджет в январе-июне 2021 года сведен с дефицитом 43,2 млрд грн, по общему фонду – почти 50,2 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы, дефицит госбюджета в июне 2021 года составил 9,47 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда достиг 18,4 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, заимствования за шесть месяцев составили 264,7 млрд грн, в том числе внешние – 51,5 млрд грн, тогда как погашения за указанный период достигли 231 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам – почти 24,7 млрд грн.

По данным Госказначейства, приватизация в январе-июне этого года принесла 1,048 млрд грн, тогда как по итогам года ожидается 12 млрд грн поступлений по этой статье.

В целом доходы госбюджета за первое полугодие составили почти 592 млрд грн, в том числе 505,9 млрд грн по общему фонду, а расходы достигли 633,6 млрд грн, в том числе 558,7 млрд грн по общему фонду, свидетельствуют данные ГКСУ.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.