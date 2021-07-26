Полиция Херсонщины обнаружила рекордный посев конопли на 300 миллионов

Сотрудники полиции Херсонской области на территории Чаплынской территориальной громады обнаружили посев конопли, площадь которого составляла около 1 гектара земли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

Отмечается, что наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики около села Преображенка. Всего правоохранители изъяли 34 700 кустов растений.

"Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядов с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком", – сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан от 26 до 57 лет.

Ориентировочная стоимость обнаруженных растений оценивается в 300 млн грн. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса, продолжаются следственно-розыскные мероприятия. Кроме того, правоохранители устанавливают владельца земельного участка, организатора преступной группировки и пути реализации наркосырья.