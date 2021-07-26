БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
392 0

Полиция Херсонщины обнаружила рекордный посев конопли на 300 миллионов

Полиция Херсонщины обнаружила рекордный посев конопли на 300 миллионов

Сотрудники полиции Херсонской области на территории Чаплынской территориальной громады обнаружили посев конопли, площадь которого составляла около 1 гектара земли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

Отмечается, что наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики около села Преображенка. Всего правоохранители изъяли 34 700 кустов растений.

"Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядов с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком", – сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан от 26 до 57 лет.

Ориентировочная стоимость обнаруженных растений оценивается в 300 млн грн. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса, продолжаются следственно-розыскные мероприятия. Кроме того, правоохранители устанавливают владельца земельного участка, организатора преступной группировки и пути реализации наркосырья.

Автор: 

Джерело:  Полиция Херсонщины
наркотики (60) Херсонська область (141)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 