Количество трудоустроенных в перерабатывающей промышленности за полгода выросло на 39%, – Минэкономики

За первое полугодие 2021 года количество трудоустроенных безработных на предприятиях добывающей промышленности и разработки карьеров выросло на 33% (до 3,2 тыс. человек), а на предприятиях перерабатывающей промышленности – на 39% (до 32,2 тыс. человек)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что такая тенденция происходит на фоне роста объемов промышленного производства в первом полугодии 2021 года.

"Восстанавливается спрос работодателей на работников в соответствующих видах деятельности. По состоянию на 1 июля 2021 года количество вакансий в перерабатывающей промышленности, по сравнению с соответствующей датой 2020 года, выросла на 49% (до 16 тыс.). Наиболее существенный рост зафиксирован в металлургическом производстве, производстве мебели, ремонте и монтаже машин и оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий, обработке древесины", – говорится в сообщении.