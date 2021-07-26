Фонд гарантирования вкладов обратился в полицию из-за создания компании-тезки

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что не имеют отношения к деятельности ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", зарегистрированной 25 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Фонде призвали граждан быть внимательными при заключении договоров с указанной финкомпанией.

"В свою очередь Фонд гарантирования уже обратился в правоохранительные органы, в частности, в Национальную полицию, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и предпринять соответствующие меры с целью предотвращения совершению возможных мошеннических действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, то согласно данным Единого госреестра юридических лиц, ООО "ФК "Фонд гарантирования вкладов", кроме "строительство жилых и нежилых зданий", отнесло и "другие виды денежного посредничества", "другие виды кредитования", "предоставление финансовых услуг".

"Схожесть сфер деятельности и названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании. Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий относительно компании. Фонд гарантирования вкладов физических лиц также оставляет за собой право обращения в суд", – добавили в Фонде.

Кроме того, среди основателей финкомпании есть бывшие "недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков, срок просрочки по договорам которых, на момент продажи, составлял более 10 лет".