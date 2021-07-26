БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кредиторам обанкротившихся банков вернули с начала года 1,1 миллиарда

В течение июня неплатежеспособные банки, которые пребывают в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, направили на погашение требований своих кредиторов 503,7 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн было направлено 3,8 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы – 200 тыс. грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком, – 304,95 млн грн.

Также из общей суммы на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно – НБУ, в июне направлено 110,5 млн грн: АО "Банк "Финансы и кредит" направил 59,1 млн грн, ПАО "КБ "Финансовая инициатива" – 37,3 млн грн, АО "Мисто Банк" – 14,1 млн грн.

Всего в январе-июне 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 1,1 млрд грн, из которых 411,1 млн грн – внеочередные выплаты НБУ.

По состоянию на 1 июля погашены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 53,37 млрд грн.

Джерело:  Фонд гарантирования
