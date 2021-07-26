В Кропивницком будут проводить вакцинацию в троллейбусах и автобусах

В Кропивницком развернут дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 в троллейбусах и автобусах.

Об этом сообщил во время аппаратного совещания городской голова Андрей Райкович, передает Интерфакс-Украина.

По словам Райковича, транспорт с необходимым оборудованием, медбригадами и препаратами запустят на окраине города.

"Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах и троллейбусах и пустить их в дальние микрорайоны – Лелековку, Арнаутово или Завадовку. Транспорт будет обработан дезинфектором, а так как там есть Wi-Fi, связь организовать проблем не будет", – сказал Райкович.

Он отметил, что работникам коммунальных служб необходимо активнее проходить вакцинацию, в частности дворникам, кондукторам общественного транспорта и водителям городских маршруток.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 июля в Украине уже провели 4,1 млн прививок: 2,7 млн украинцев получили первую дозу, полностью вакцинированы – 1,4 млн граждан.