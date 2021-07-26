Запасы каменного угля за месяц увеличились на 9%, – Госстат

С 1 июня по 1 июля 2021 года запасы каменного угля увеличились на 8,7%, до 2,79 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.

Запасы каменного угля с 1 июня по 1 июля 2021 года увеличились на 8,7%, до 2,79 млн тонн (на 28,6% меньше, чем на 1 июля 2020 года).

На 1 июля 2021 года по сравнению с 1 июня 2021 года запасы моторных бензинов уменьшились на 6,5%, до 124,37 тыс. тонн (на 17,6% меньше, чем на 1 июля 2020 года); дизельного топлива – на 6,3%, до 328,4 тыс. тонн (на 31,9% меньше); тяжелых топливных мазутов – на 1,3%, до 86,48 тыс. тонн (на 14,8% меньше); сжиженного газа – на 21,0%, до 19,18 тыс. тонн (на 16,8% меньше).

Ранее сообщалось, что процесс накопления угля на складах тепловых электростанций в преддверии отопительного сезона отстает от утвержденного графика.

За месяц с 22 июня по 21 июля 2021 года запасы угля на складах ТЭС упали на 28,7% (на 393,5 тыс. тонн) – до 978,1 тыс. тонн. Расход угля ГК ТЭС на протяжении 1-21 июля 2021 года превысил его поставку на 309,6 тыс. тонн. В последний раз расход угля ТЭС превышал поставку в феврале этого года.

В то же время Министерство энергетики планирует новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн.