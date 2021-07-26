14 стран Евросоюза разрешили въезд для украинцев, – МИД. ИНФОГРАФИКА

14 стран Европейского союза разрешили въезд для украинских туристов в рамках ослабления карантинных ограничений.Covid-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Facebook.

"Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих государств, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский союз. Согласно рекомендации Совета ЕС, одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели до перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания и Португалия", - сказано в сообщении.

В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Отмечается также, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

Ранее, согласно данным ООН, сообщалось, что ситуация в международном туризме начала улучшаться.

Так, число международных турпоездок в апреле 2021 года сократилось на 86% по сравнению с тем же месяцем допандемийного 2019 года, в мае сокращение составило 82%: это небольшое улучшение связано с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки.