ГФС за неделю изъяла табачных изделий на 250 миллионов

Налоговая милиция Государственной фискальной службы за прошедшую неделю изъяла более 4,45 млн пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью около 250 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

Так, в Черкасской области установлен факт хранения и реализации табачных изделий без государственной регистрации в качестве физического лица-предпринимателя и необходимой лицензии на данный вид деятельности. Из незаконного оборота изъято 837 пачек кальянного табака на общую сумму 157,64 тыс. грн.

Сотрудники ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с работниками отдела пограничной службы недалеко от линии украино-румынской границы установили факт незаконного перемещения табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца Украины в количестве около 8,5 тыс. пачек. Общая сумма изъятого имущества составляет 425 тыс. грн.

Работники ГУ ГФС в Винницкой области установили факт хранения с целью сбыта фальсифицированных табачных изделий иностранного происхождения без марок акцизного налога. Общая стоимость изделий составляет более 80 тыс. грн. Обнаруженный товар изъят и передан на ответственное хранение. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

В Сумской области по результатам проведенного обыска из незаконного оборота изъято 25,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога, с марками акцизного налога другого государства и марками акцизного налога, которые имеют явные признаки подделки. Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 1,53 млн грн. Товар изъят из незаконного оборота.

Сотрудники ГУ ГФС в Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность по реализации контрафактных табачных изделий. Установлено, что несколько жителей Чернигова организовали незаконные поставки оптовых партий табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца на незаконные точки реализации табачных изделий Черниговской области. По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъято 6,15 тыс. пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью около 300 тыс. грн.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС Полтавской области разоблачили два факта незаконного хранения и сбыта табачных изделий без марок акцизного налога. По результатам обысков изъято около 102 кг табака и 612 пачек сигарет на общую сумму 306 тыс. грн.

На Волыни установили факт хранения с целью сбыта фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца. Общая стоимость изъятых фальсифицированных табачных изделий составляет более 80 тыс. грн.

Самые масштабные обыски провел Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. Как сообщалось ранее по результатам обысков на территории нескольких областей Украины обнаружено и изъято более 276 наименований табачных изделий разных известных производителей в количестве 4,4 млн пачек на общую сумму 246,34 млн грн.

На Житомирщине, правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали реализацию сигарет без марок акцизного сбора. По результатам 5 обысков обнаружено и изъято почти 14 тыс. пачек сигарет марок различных известных марок и другие ТМЦ. Сбыт фальсификата проводился через разветвленную сеть посредников за наличные, а также через интернет. Общая стоимость изъятых из незаконного оборота товаро-материальных ценностей составляет более 1,2 млн грн.

Во всех случаях незаконно изготовленная табачная продукция изъята и передана на ответственное хранение. Во многих случаях по результатам мер в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Продолжаются досудебные расследования в уголовных производствах.