В Украине откроют Офис содействия инвестициям и технологиям ЮНИДО

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности определено главным центральным органом исполнительной власти, ответственным за исполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

Об этом говорится в отчете о деятельности Министерства за июль 2020 года-июль 2021 года.

Сейчас ведется работа по образованию в Украине офиса ЮНИДО. Членство в этой организации даст возможность напрямую использовать технические, экспертные и финансовые возможности ЮНИДО для реализации совместных проектов в Украине.

Также в отчете указано, что Минстратегпром принимает меры по созданию Центра сертификации продукции из специальных сталей, сплавов и металлургического материаловедения на базе ГП "УкрНИИспецсталь". Это будет способствовать увеличению экспорта конкурентоспособной, сертифицированной по международным стандартам, металлопродукции из специальных сталей и сплавов. При Минстратегпроме образована рабочая группа из представителей Министерства, научных кругов и бизнеса.