"Никопольский завод ферросплавов" Коломойского за полгода нарастил производство на 12%

"Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская область) в январе-июне текущего года увеличил выпуск продукции на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –до 317,76 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за шесть месяцев НЗФ нарастил выпуск силикомарганца на 10% – до 291,85 тыс. тонн, ферромарганца – на 42,3%, до 25,91 тыс. тонн.

В июне произведено 58,07 тыс. тонн ферросплавов.

Как сообщалось, "Никопольский завод ферросплавов" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 456,16 млн грн, тогда как 2019 год завершило с чистым убытком 584,37 млн грн.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ЧАО, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1013%.

Уставный капитал ЧАО "НЗФ" составляет 418,92 млн грн.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр).