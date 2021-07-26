Черкасский "Азот" Фирташа завершил модернизацию цеха по производству аммиака

ЧАО "Азот" (Черкассы), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа, завершило работы по ремонту и модернизации цеха по производству аммиака А-5, инвестиции в объект составили 22,28 млн грн.

Об этом говорится в сообщении группы.

"Мы завершили капитальный ремонт цеха А-5 по производству аммиака, который длился месяц. Основной задачей было, прежде всего, восстановление ресурса технологического оборудования, повышение энергетической эффективности производства, улучшение расходных показателей и уменьшение себестоимости готовой продукции. Качественная модернизация цеха – залог успешной работы предприятия в целом, поскольку аммиак является сырьем для дальнейшего выпуска таких удобрений, как аммиачная селитра, карбамид, карбамидно-аммиачная смесь (КАС)", – рассказал глава правления ЧАО "Азот" Виталий Скляров.

К работам по модернизации цеха А-5 были привлечены все структурные подразделения предприятия, работники цеха, а также около 120 специалистов подрядных организаций.

В 2020 году в предприятие было инвестировано 324,1 млн грн.

Предприятие охватывает цеха по производству аммиака А-3 (проектные мощность – 1200 т/сутки, работают 2 агрегата) и А-5 (1700 т/сутки). Цеха по производству мочевины (карбамида) М-2 (проектная мощность – 1000 т/сутки) и М-6 (1000 т/сутки). Цех по производству азотной кислоты М-5 (3240 т/сутки, работают 9 агрегатов). Цех по производству аммиачной селитры М-9 (2970 т/сутки, работают две грануляционные башни), производство КАС (3000 т/сутки), другие структурные подразделения.

Черкасский "Азот" – крупнейший украинский производитель минеральных удобрений.

Выручка предприятия в 2020 году сократилась на 20,6% – до 3,39 млрд грн, а чистый убыток составил 2,8 млрд грн против 2,12 млрд грн чистой прибыли годом ранее.

В азотный субхолдинг Ostchem входят помимо черкасского "Азота" также "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот", а также "Стирол" в оккупированной Горловке (Донецкая область).

Group DF также консолидирует другие активы бизнесмена Дмитрия Фирташа в газораспределительной, химической, титановой и портовой отраслях, а также в сфере сельского хозяйства и медиа.