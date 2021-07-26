Транспортные предприятия за полгода увеличили перевозку пассажиров на 4,2%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-июне 2021 года перевезли 1,26 млрд пассажиров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-июне 2021 года составил 27,9 млрд. пас. км, что на 21,1% меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-июне воспользовалось 38,9 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 19,6% больше, чем в январе-июне 2020 года, а услугами автомобильного транспорта – 524,2 млн пассажиров (+1,8%).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 68,4% – до 3,4 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за шесть месяцев 2021 года трамваями воспользовалось 189,2 млн пассажиров (-5,9% к январю-июню 2020 года), метрополитеном – 217,5 млн (+23,2%), троллейбусами – 289,6 млн (+1,6%).

Водный транспорт за указанный период перевез 0,1 млн пассажиров (+689%).

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что транспортные компании Украины в январе-мае 2021 года перевезли 1,03 млрд пассажиров, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.