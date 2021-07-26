"Аккордбанк" начал работу на рынке инкассации денежных средств и валютных ценностей.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Динамичное развитие региональной сети и совершенствование транзакционных сервисов являются одними из приоритетов "Аккордбанка" в 2021 году. С учетом плана по увеличению количества новых отделений в июле этого года "Аккордбанк" получил положительное решение со стороны Национального банка Украины относительно возможности осуществления нового вида деятельности, а именно организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине", – сказано в сообщении.

"Аккордбанк" добавил, что с 84 отделениями и 150 точками продаж кредитов по всей Украине он входит в топ-20 банков по широте региональной сети.

Как сообщалось, "Аккордбанк "в 2020 году увеличил число отделений на 8 – до 79, тогда как в целом их число по Украине сократилось на 868, или 10,8% – до 7 134. В первом полугодии этого года число отделений в стране уменьшилось еще на 239, или 3,4% – до 6 895.

"Аккордбанк" с активами 7,91 млрд грн на начало мая этого года был 27 по этому показателю среди украинских банков.