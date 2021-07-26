"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции Святошин

"Укрзализныця" в августе 2021 года откроет реконструированную железнодорожную платформу на станции Святошин.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время осмотра хода работ на станции.

Во время реконструкции на станции будет построена новая высокая платформа с навесом, обеспечена доступность для всех категорий маломобильного населения и установлены турникеты и автоматы для покупки билетов на пригородные поезда.

"На станции Святошин мы реализуем революционные IT-решения для пригородных поездов. В частности, здесь будут установлены первые автоматы для покупки билетов на пригородные поезда и турникеты. Таким образом, пассажиры смогут быстро и удобно купить билет или, минуя очереди, рассчитаться за помощью телефона непосредственно на турникете. Кроме того, система турникетов должна решить вопрос безбилетного проезда, учета льготников для дальнейших взаиморасчетов с местными властями и увеличить поступления от перевозок в пригородном сообщении. В дальнейшем такие системы мы установим на других станциях и вокзалах страны", - рассказал Юрик.

Также на станции Святошин будет установлена современная система освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности.

По словам Юрика, "Укрзализныця" в следующем году планирует начать реконструкцию еще ряда платформ. В частности, на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский на месте низких планируется возвести высокие посадочные платформы.

"Такие платформы являются более удобными для пассажиров и приспособленными для инклюзивных поездов, имеющих пандусы для людей с инвалидностью", - резюмировал руководитель Укрзализныци.

Последняя реконструкция станции Святошин проводилась в 1977 году.