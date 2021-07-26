Turkish Airlines увеличит частоту полетов в пять аэропортов Украины

Крупнейшая авиакомпания Турции Turkish Airlines в начале августа увеличит частоту полетов сразу в пять городов Украины, в том числе в столичный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, передает avianews.com.

Новое расписание затронет полеты из Стамбула в Киев, Харьков, Одессу, Львов и Запорожье.

Авиакомпания увеличит число рейсов в Киев с 18 до 21 в неделю. При этом перелеты под номерами TK457/TK458, TK459/TK460 выполняет современный широкофюзеляжный самолет повышенной вместимости Boeing 787-9 Dreamliner.

За один перелет он может доставить сразу 300 пассажиров в салонах эконом и бизнес-класса. Все кресла оснащены экранами развлекательной системы. В полете можно выйти в интернет через беспроводное соединение Wi-Fi.

Аналогичное увеличение частоты, с 18 до 21 рейса в неделю, произойдет на маршруте Одесса-Стамбул.

Из Стамбула во Львов Turkish Airlines начнет летать 10 раз в неделю вместо восьми.

На маршрутах Стамбул-Харьков и Стамбул-Запорожье частота рейсов увеличится с пяти до семи в неделю.

При этом на линии в Харьков Turkish Airlines уже задействовала новые среднемагистральные авиалайнеры Boeing 737 MAX, которые оснащены новыми салонами эконом и бизнес-класса. Эти самолеты вернули к полетам после того, как на них произвели необходимое обслуживание согласно распоряжению авиационных регуляторов.

На остальных маршрутах частота рейсов останется прежней. Turkish Airlines продолжит летать пять раз в неделю между Херсоном и Стамбулом. На линиях Киев-Анкара и Киев-Даламан. которое обслуживает лоукост-подразделение AnadoluJet, частота составит семь и три рейса в неделю соответственно.