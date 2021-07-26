Саудовская Аравия приостановила продажу одной из крупнейших в мире опреснительных станций

Власти Саудовской Аравии приостановили продажу одной из крупнейших в мире установок по опреснению воды, сославшись на воздействие пандемии коронавируса на сделку, которая вызвала интерес у таких инвесторов, как французская Engie SA и базирующаяся в Эр-Рияде Acwa Power.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

Строительство опреснительного завода и электростанции в городе Рас-Аль-Хайр на восточном побережье Саудовской Аравии обошлось более чем в $7 млрд. Приостановка продажи, как отмечается, подрывает приватизационные планы королевства, осуществление которых правительство надеялось ускорить в этом году.

"Одной из основных причин отмены [продажи станции в Рас-Аль-Хайре] были экономические условия, связанные с пандемией и ее влиянием на сделки такого размера", - цитирует Bloomberg официального представителя Национального центра приватизации (NCP).

По его словам, предложения инвесторов свидетельствуют о том, что сделка "внесет ограниченный вклад" в достижение целей правительства и власти продолжат проведение тендеров на новые проекты государственно-частного партнерства и приватизацию государственных объектов.

Королевство рассчитывает привлечь порядка $38 млрд в течение ближайших четырех лет в рамках программы приватизации, сообщил в мае газете Financial Times министр финансов страны Мохаммед аль-Джадаан. Однако предыдущие целевые показатели в отношении доходов от приватизации не были достигнуты.

Работа над продажей доли в заводе в Рас-Аль-Хайре велась по крайней мере с 2017 года, когда банк BNP Paribas был назначен финансовым консультантом, пишет Bloomberg. Ранее в этом году власти страны составили короткий список претендентов, куда вошли японские JERA Co. и Marubeni Corp., а также индийская NTPC Ltd.