Единая е-система в сфере строительства 1 августа запустит три обновления

Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС) запустит с 1 августа текущего функцию изменения адреса строительства, а также размещения в системе проектной документации и данных о технической инвентаризации.

Об этом говорится в сообщении портала е-системы.

"Обращаем внимание пользователей, что с 1 августа 2021 года в Единой государственной электронной системы в сфере строительства будет реализовано три масштабных обновления, которые коснутся проектных организаций, органов присвоения адресов и технических инвентаризаторов. Обновление реализовано во исполнение требований законодательства по цифровизации строительных услуг. Перед обновлением функционала будут проведены онлайн-обучение и обновлены инструкции пользователей", - сказано в сообщении.

В частности, список обновлений следующий: