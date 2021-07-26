Единая е-система в сфере строительства 1 августа запустит три обновления
Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС) запустит с 1 августа текущего функцию изменения адреса строительства, а также размещения в системе проектной документации и данных о технической инвентаризации.
Об этом говорится в сообщении портала е-системы.
"Обращаем внимание пользователей, что с 1 августа 2021 года в Единой государственной электронной системы в сфере строительства будет реализовано три масштабных обновления, которые коснутся проектных организаций, органов присвоения адресов и технических инвентаризаторов. Обновление реализовано во исполнение требований законодательства по цифровизации строительных услуг. Перед обновлением функционала будут проведены онлайн-обучение и обновлены инструкции пользователей", - сказано в сообщении.
В частности, список обновлений следующий:
- проектная документация по всем объектам строительства будет загружаться в ЕГЭССС. В том числе сведения о координатах поворотных точек границ контуров объектов строительства, их высотности; сведения по расчету класса последствий (ответственности), сведения таблиц технико-экономических показателей объектов строительства;
- сведения о проведенной технической инвентаризации будет обязательным вносить в ЕГЭССС;
- присвоение, изменение, корректировка, аннулирование адреса объекта строительства и объекта недвижимого имущества будет осуществляться через ЕГЭССС.
