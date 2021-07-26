"Укрзализныця" за прошлый год выполнила план капинвестиций на 66,7%

В 2020 году выполнение плана по капинвестициям "Укрзализныци" составило 66,7%. При заложенных в финплане на прошлый год 12,6 млрд грн "Укрзализныця" профинансировала капвложений на сумму 8,4 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния "Укрзализныци", передает ГМК-Центр.

В 2020 году по сравнению с 2012 годом объемы капвложений в обновление основных фондов уменьшились на 32% (-3,9 млрд грн), а в долларовом эквиваленте в 4,9 раза. В целом за 5 лет план капвложений выполнен лишь на 64,7%, не освоено 29,4 млрд грн ($1,1 млрд).

"Доля средств, планируемых в 2016-2020 годах на обновление и модернизацию подвижного состава, который является определяющим для работоспособности отрасли, составляет лишь 43,7%, и при этом указанный план был выполнен лишь на 65,1%, не освоено 12,7 млрд грн. Это равнозначно закупке 12 тыс. грузовых вагонов, или 400 пассажирских вагонов, или 80 современных электровозов", – говорится в отчете.

Отмечается, что слабым местом всех планов "Укрзалізниці" является выполнение плана по капинвестициям. В 2018-2019 годах этот показатель составил 67,5% и 57,1% соответственно, а в 2020 году – 66,7%.

В финансовый план "Укрзализныци" на 2021 год заложена цифра капинвестиций в 27 млрд грн. В агентстве S&P прогнозируют, что в 2021 году "Укрзализныця" освоит лишь 10-15 млрд грн.