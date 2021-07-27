"Нафтогаз Трейдинг" выиграл суд о запрете названия компании-конкурента

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" выиграла суд о запрете использования компанией-конкурентом похожего названия "Нафтогаз Трейдинг", которая отличается лишь одной буквой в украинском написании (украинская "і" вместо "и").

Соответствующее решение вынес Хозяйственный суд города Киева, передает Интерфакс-Украина.

"Суд пришел к выводу, что название "Нафтогаз Трейдинг" мешает отличить две компании, которые работают на одном рынке, и может вводить потребителей в заблуждение", - поясняется в пресс-релизе.

Как пояснили в компании, отныне фирма-клон обязана исключить из полного и сокращенного наименования словосочетание "Нафтогаз Трейдінг" (укр.), "Нафтогаз Трейдинг" (рус.) И Naftogaz Trading (англ.). Фирме-клону запрещено использовать такие обозначения в своем названии, доменных именах и публикациях в интернете.

Кроме того, компания должна компенсировать ГК "Нафтогаз Трейдинг" 60,5 тыс. грн расходов по уплате государственной пошлины и стоимости судебной экспертизы.

"Суд принял во внимание, что ГК "Нафтогаз Трейдинг" использует свое название с момента регистрации юридического лица 16 августа 2018 года, то есть задолго до регистрации компании-ответчика, которая состоялась 6 июля 2020 года", - дополнили в "Нафтогазе".

Бренд "Нафтогаз Трейдинг" был зарегистрирован 12 октября 2020 года в Государственном реестре свидетельств Украины на торговые марки.