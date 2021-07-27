В Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19

На утро 27 июля в Украине зафиксировали 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 37 детей и 5 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 266 человек, умерло 27 пациентов, выздоровело – 515. Кроме того, совершили 44 739 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 249 344 человека, выздоровело – 2 184 880, летальных случаев зафиксировали 52 876, также провели 11 301 274 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 177 763 человека, за прошедшие сутки – 126 096. Полностью иммунизированы 1 760 835.

Днем ранее, 26 июля, сообщили о 213 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.