Крупнейшая казахстанская финтехкомпания покупает украинскую Portmone Group, – СМИ
Крупнейшая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz покупает 100% украинского сервиса Portmone Group.
Об этом сообщает AIN.UA.
Согласно официальным данным, покупателем Portmone Group выступила компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz – это крупнейшая финтех-компания Казахстана. Она позиционирует себя как Super App – одно приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и тд.
Отмечается, что стороны не разглашают условия сделки. Известно лишь, что Kaspi.kz выкупает все 100% бизнеса у нынешнего владельца. Сделку планируют закрыть до конца 2021 года, соответствующие запросы уже направлены АМКУ и Национальный банк Украины. Сделка позволит Kaspi.kz сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже является Portmone.
По данным издания, сумма сделки может составлять от $10 млн до $20 млн.
Кроме того, Kaspi.kz также рассматривает Украину как потенциальное место для найма разработчиков и запуска IT-хаба в будущем.
Напомним, Portmone – украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Основанная в 2002 году Игорем Гориным. В 2013 году компанию приобрела инвесткомпания Dragon Capital.
Не здивуюсь, якщо за ними китайці стоять.
Фонд Baring Vostok - 31% акций,
Ким Вячеслав Константинович - 25%,
Ломтадзе Михаил Нугзарович - 23 %,
Goldman Sachs - 3%,
менеджемент компании - 3%,
публичные инвесторы - 15,00 % акций"
"Baring Vostok Capital Partners
Основатели: Майкл Калви
Расположение: Москва, Россия
Жаль, хороший был сервис. Надеюсь, его не постигнет судьба aukro.