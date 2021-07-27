Крупнейшая казахстанская финтехкомпания покупает украинскую Portmone Group, – СМИ

Крупнейшая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz покупает 100% украинского сервиса Portmone Group.

Об этом сообщает AIN.UA.

Согласно официальным данным, покупателем Portmone Group выступила компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz – это крупнейшая финтех-компания Казахстана. Она позиционирует себя как Super App – одно приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и тд.

Отмечается, что стороны не разглашают условия сделки. Известно лишь, что Kaspi.kz выкупает все 100% бизнеса у нынешнего владельца. Сделку планируют закрыть до конца 2021 года, соответствующие запросы уже направлены АМКУ и Национальный банк Украины. Сделка позволит Kaspi.kz сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже является Portmone.

По данным издания, сумма сделки может составлять от $10 млн до $20 млн.

Кроме того, Kaspi.kz также рассматривает Украину как потенциальное место для найма разработчиков и запуска IT-хаба в будущем.

Напомним, Portmone – украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Основанная в 2002 году Игорем Гориным. В 2013 году компанию приобрела инвесткомпания Dragon Capital.