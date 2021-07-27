БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Крупнейшая казахстанская финтехкомпания покупает украинскую Portmone Group, – СМИ

Крупнейшая финтехкомпания Казахстана Kaspi.kz покупает 100% украинского сервиса Portmone Group.

Об этом сообщает AIN.UA.

Согласно официальным данным, покупателем Portmone Group выступила компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz – это крупнейшая финтех-компания Казахстана. Она позиционирует себя как Super App – одно приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и тд.

Отмечается, что стороны не разглашают условия сделки. Известно лишь, что Kaspi.kz выкупает все 100% бизнеса у нынешнего владельца. Сделку планируют закрыть до конца 2021 года, соответствующие запросы уже направлены АМКУ и Национальный банк Украины. Сделка позволит Kaspi.kz сразу же получить лицензии для работы с Visa и Mastercard в Украине, партнерами которых уже является Portmone.

По данным издания, сумма сделки может составлять от $10 млн до $20 млн.

Кроме того, Kaspi.kz также рассматривает Украину как потенциальное место для найма разработчиков и запуска IT-хаба в будущем.

Напомним, Portmone – украинская межбанковская платежная система, один из крупнейших игроков на рынке. Основанная в 2002 году Игорем Гориным. В 2013 году компанию приобрела инвесткомпания Dragon Capital.

Джерело:  AIN.UA
Казахстан (352) купівля (1361) платіжні системи (384)
+5
Казахстан ??
Не здивуюсь, якщо за ними китайці стоять.
27.07.2021 13:56 Відповісти
+4
Этот казахстан в оригинае или очереDная поставная российская фирма??
27.07.2021 19:07 Відповісти
+3
китайцы скоро залезут в наши кошельки!
27.07.2021 19:52 Відповісти
Казахстан ??
Не здивуюсь, якщо за ними китайці стоять.
27.07.2021 13:56 Відповісти
Конечными акционерами являются:
Фонд Baring Vostok - 31% акций,
Ким Вячеслав Константинович - 25%,
Ломтадзе Михаил Нугзарович - 23 %,
Goldman Sachs - 3%,
менеджемент компании - 3%,
публичные инвесторы - 15,00 % акций"
"Baring Vostok Capital Partners
Основатели: Майкл Калви
Расположение: Москва, Россия
28.07.2021 16:47 Відповісти
Давно вже портмоне не користуюсь. У онлайн банкінгу більше можливостей і без комісії.
28.07.2021 17:45 Відповісти
То-то я смотрю, в портмоне начали пропадать счета некоторые, а на неделе вообще жестко глючить стал - а они, похоже, в очередной раз сменили хостинг, а также снизили поддержку коммунальных компаний и т.д. - готовятся к продаже. Нах страдать качеством в уже проданном - нужно срочно выводить людей и сокращать текущие расходы.

Жаль, хороший был сервис. Надеюсь, его не постигнет судьба aukro.
27.07.2021 17:42 Відповісти
Этот казахстан в оригинае или очереDная поставная российская фирма??
27.07.2021 19:07 Відповісти
китайцы скоро залезут в наши кошельки!
27.07.2021 19:52 Відповісти
Очень дорогой сервис. Старался всегда эти "навязчивые услуги" избегать.
28.07.2021 08:46 Відповісти
Пипец всем личным данным тех, кто хоть раз воспользовался оплатой через этот сайт
28.07.2021 09:24 Відповісти
Жаль... Хороший сервис, изначально им пользовался, но теперь надо уходить оттуда...
28.07.2021 09:48 Відповісти
Все крупные "казахские" компании основаны на расийском капитале....
28.07.2021 17:27 Відповісти

