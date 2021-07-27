Антимонопольный комитет хочет ликвидировать возмещение двойного ущерба потребителю от монополий

Антимонопольный комитет (АМКУ) настаивает на ликвидации института возмещения ущерба потребителям в двойном размере.

Соответствующая поправка появилась в предложениях АМКУ к законопроекту №5431 "О совершенствовании деятельности АМКУ", опубликованных на сайте ведомства, сообщают Наші Гроші.

Этот законопроект был проголосован в первом чтении 13 июля и сразу вызвал критику со стороны госорганов, экспертов и общественности из-за коррупционных рисков и антиконкурентных норм.

По данным "Лиги антитраста" текст законопроекта разрабатывался в АМКУ, но был внесен в Верховную Раду группой народных депутатов от "Слуги народа".

После этого АМКУ разработал поправки ко второму чтению. В сопроводительном письме председателя АМКУ Ольги Пищанской указано, что "предложения подготовлены из-за обеспокоенности относительно положений принятого в первом чтении законопроекта, выраженной деловым сообществом, в частности Американской торговой палатой, представителями Офиса бизнес-омбудсмена, представительства США в Украине и международными партнерами, проектом Twinning, Европейский бизнес ассоциацией, НАПК, Госфинмониторинга, и с учетом выводов Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики, Главного научно-экспертного управления Рады".

В этом перечне отсутствует представительство Евросоюза в Украине, накануне голосования 13 июля оно поддержало проект №5431 в первоначальной редакции.

Новые поправки АМКУ исправляют часть недостатков в проголосованном законопроекте, но оставляют в силе одну из важнейших проблем – ликвидацию нормы о возмещении вреда, причиненного нарушением законодательства о защите экономической конкуренции лицом, совершившим нарушение, в двойном размере от причиненного ущерба.

Эта норма прописана в ст. 55 Закона "О защите экономической конкуренции"", но законопроектом 5431 возмещение вреда предложено уменьшить до одинарного размера.

АМКУ сохранил такую ​​же редакцию в своих новых предложениях.

Норма о двойном возмещении ущерба со стороны злоупотребляющих монополией нарушителей является мировой практикой. А в США нарушитель должен возместить потерпевшим ущерб в тройном размере, говорит сооснователь "Лиги Антитраста" Агия Загребельская.