Антимонопольный комитет хочет ликвидировать возмещение двойного ущерба потребителю от монополий
Антимонопольный комитет (АМКУ) настаивает на ликвидации института возмещения ущерба потребителям в двойном размере.
Соответствующая поправка появилась в предложениях АМКУ к законопроекту №5431 "О совершенствовании деятельности АМКУ", опубликованных на сайте ведомства, сообщают Наші Гроші.
Этот законопроект был проголосован в первом чтении 13 июля и сразу вызвал критику со стороны госорганов, экспертов и общественности из-за коррупционных рисков и антиконкурентных норм.
По данным "Лиги антитраста" текст законопроекта разрабатывался в АМКУ, но был внесен в Верховную Раду группой народных депутатов от "Слуги народа".
После этого АМКУ разработал поправки ко второму чтению. В сопроводительном письме председателя АМКУ Ольги Пищанской указано, что "предложения подготовлены из-за обеспокоенности относительно положений принятого в первом чтении законопроекта, выраженной деловым сообществом, в частности Американской торговой палатой, представителями Офиса бизнес-омбудсмена, представительства США в Украине и международными партнерами, проектом Twinning, Европейский бизнес ассоциацией, НАПК, Госфинмониторинга, и с учетом выводов Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики, Главного научно-экспертного управления Рады".
В этом перечне отсутствует представительство Евросоюза в Украине, накануне голосования 13 июля оно поддержало проект №5431 в первоначальной редакции.
Новые поправки АМКУ исправляют часть недостатков в проголосованном законопроекте, но оставляют в силе одну из важнейших проблем – ликвидацию нормы о возмещении вреда, причиненного нарушением законодательства о защите экономической конкуренции лицом, совершившим нарушение, в двойном размере от причиненного ущерба.
Эта норма прописана в ст. 55 Закона "О защите экономической конкуренции"", но законопроектом 5431 возмещение вреда предложено уменьшить до одинарного размера.
АМКУ сохранил такую же редакцию в своих новых предложениях.
Норма о двойном возмещении ущерба со стороны злоупотребляющих монополией нарушителей является мировой практикой. А в США нарушитель должен возместить потерпевшим ущерб в тройном размере, говорит сооснователь "Лиги Антитраста" Агия Загребельская.
