В Украине разработали первую промышленную систему накопления энергии

В Виннице протестируют первую промышленную систему накопления энергии, полностью разработанную, спроектированную и произведенную в Украине.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Отмечается, что мощность системы накопления составляет 1 МВт, а емкость – 1 МВТ-час.

Винницкий городской совет выдал компании KNESS градостроительные условия и ограничения на строительство промышленной системы накопления энергии.

"приветствую украинского производителя с собственной разработкой системы накопления энергии. Это важная составляющая для балансирования энергосистемы, где растут мощности солнечных и ветровых электростанций. Это событие в очередной раз доказывает, что Украина способна самостоятельно создавать свое энергонезависимое будущее, развивая "зеленую" энергетику и необходимые электроаккумулирующие системы для этого", – прокомментировал замглавы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.