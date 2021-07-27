"Укрзализныця" запустила поезд с модернизированными пассажирскими вагонами по маршруту Киев-Запорожье

Поезд из семи вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт, начал курсировать на маршруте Киев-Запорожье.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По его словам, всего в 2021 году запланированы такие ремонты 50 вагонов.

Указанные вагоны-трансформеры были отремонтированы на мощностях производственных подразделений "Укрзализныци" в Бахмаче и Каховке. Они оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционированием воздуха, регулирования температуры в каждом купе, кнопкой вызова проводника и индикатором занятости уборной. Кроме того, в купе находятся информационные мониторы, которые показывают температуру, скорость поезда, дату, время и другое.

Также в каждом купе есть две розетки с USB-портами. В уборных установлены вакуумные туалеты, большие зеркала и обновленная система подачи воды.

Срок выполнения ремонта каждого такого вагона – около трех месяцев, а стоимость работ составляет почти 16 млн грн, что вдвое меньше стоимости нового вагона.