Азербайджанская SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра, – глава Госгеонедра

Азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS рассматривает возможность инвестировать в украинские недра.

Об этом сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в Facebook.

"Представители компании SOСAR AQS заинтересованы инвестировать в украинские недра из-за наличия в нашей стране значительного потенциала как углеводородных залежей, так и сырья для производства батарей для электрокаров и электроники", – написал он по итогам рабочей встречи с представителями компании.

По итогам встречи в Киеве, стороны договорились продолжить диалог с целью старта и реализации совместных бизнес-проектов.

Также Опимах рассказал о существующих предложениях в части разработки залежей углеводородов, лития, титана, никеля, кобальта.

Кроме того, он напомнил, что Госгеонедр создал Инвестиционный атлас недропользователя, который содержит вакантные участки недр с залежами стратегических и критических полезных ископаемых. Также была подготовлена виртуальная data-room вторичной геологической информации. База данных содержит описательную информацию об объектах недропользования, земельных участках в пределах контуров месторождений, а также геологические отчеты.

Отметим, что SOCAR AQS была образована в 2007 году азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, Nobel Oil Services и Абшерон Дриллинг Компани (AQS) в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин. Nobel Oil Services – диверсифицированная группа компаний, специализирующаяся в нефтегазовой отрасли, – является крупным акционером SOCAR AQS.