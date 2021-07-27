Фонд госимущества инициирует присоединение "Электротяжмаша" к "Турбоатому"

Фонд государственного имущества 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров АО "Турбоатом", на которое выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш".

Об этом говорится в проекте решения собрания по этому вопросу, передает Интерфакс-Украина.

"Присоединить к Обществу (АО "Турбоатом", – ред.) акционерное общество "Завод "Электротяжмаш" (код по ЭГРПОУ 00213121)", – указано в документе.

В повестку дня собрания акционеров АО "Турбоатом" также внесены вопросы утверждения рыночной стоимости акций АО "Турбоатом" и смены его названия.

Согласно проекту решения, планируется утвердить рыночную стоимость акций АО "Турбоатом", определенную оценщиком, избранным внеочередным собранием акционеров 20 августа, в размере 1,95 грн за акцию (номиналом 0,25 грн – ред.).

Название АО "Турбоатом" предполагается заменить на АО "Украинские энергетические машины" (АО "Укрэнергомашины").

Напомним, в апреле Кабинет министров принял постановление о преобразовании госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" в акционерное общество в процессе приватизации.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Напомним, в январе-сентябре 2020 года предприятие получило убыток в размере 360,97 млн грн, что в 12,7 раза больше показателя за аналогичный период 2019 года. Чистый доход "Электротяжмаша" сократился почти в 2,2 раза – до 635,38 млн грн.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций компании. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной с холдингом российского миллиардера Алексея Мордашова.