Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС продолжают рекордный рост

Средняя цена сжиженного газа 27 июля в сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр – до 16,77 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС UPG и "Автопорт" стоимость автогаза выросла в среднем на 22 копейки и 30 копеек – до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно. Продукт на станциях WOG подорожал на 10 копеек – до 17,48 грн/л.

"Овис", BVS и "Катрал" подняли цены на 10 копеек за литр.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 22 и 8 копейки – до 16,75 до грн/л и 16,71 грн/л соответственно.

Отметим, средняя цена ресурса в размере 16,77 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 580 грн/т, до 28 210 грн/т.