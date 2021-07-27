БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Цены на автогаз в крупнейших сетях АЗС продолжают рекордный рост

Средняя цена сжиженного газа 27 июля в сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр – до 16,77 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС UPG и "Автопорт" стоимость автогаза выросла в среднем на 22 копейки и 30 копеек – до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно. Продукт на станциях WOG подорожал на 10 копеек – до 17,48 грн/л.

"Овис", BVS и "Катрал" подняли цены на 10 копеек за литр.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 22 и 8 копейки – до 16,75 до грн/л и 16,71 грн/л соответственно.

Отметим, средняя цена ресурса в размере 16,77 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 580 грн/т, до 28 210 грн/т.

Джерело:  еnkorr
АЗС (1612) ціни (3726) скраплений газ (1164)
Скоро придется ходить пешком, причем босиком, чтобы обувь экономить.
27.07.2021 14:35 Відповісти
Уже на дизеле дешевле ездить
27.07.2021 12:09 Відповісти
Какая разніца , якщо вулиці і далі забиті автівками і всі міста стоять в корках . Яка б не була ціна - зубожілі як їздили , так і їздитимуть . При потребі і без .
27.07.2021 21:02 Відповісти
А таксисты переквалифицируются в вело-рикши.
27.07.2021 14:54 Відповісти
какаяразница
27.07.2021 19:53 Відповісти
Цена на автогаз и бензин должна быть одинаковая. А еще нада для владельцев електокаров придумать налогов по больше. А то запрявляются электричеством щитай на шарка и не платят за дорожный збир который заложен в цену палива
28.07.2021 13:23 Відповісти
Корки - в пляшках, на вулицях - затори.
27.07.2021 23:09 Відповісти
#миздабули
27.07.2021 23:02 Відповісти
Это вам не липецкие пецки, тут смеяться надо. Потому что хуже не будет.
27.07.2021 23:07 Відповісти
Ну, имеется в виду, что хуже, чем при Зеленском - не будет. В принципе обещал - выполняет. Надо дать ещё сто дней.
27.07.2021 23:08 Відповісти
Какие сто? Дней? Не менее семи лет и под московию! Зестадо желает!
28.07.2021 13:24 Відповісти
какая разница сколько стоит топливо, если ты ходишь пешком ))))
28.07.2021 08:15 Відповісти
Хлебушек в магазин привозит грузовик. Перевозка хлебушка входит в конечную стоимость
28.07.2021 13:21 Відповісти

