Нефть начала дорожать на фоне перспектив ограниченного предложения

Цены на нефть повышаются в ходе торгов 27 июля, при этом фьючерсы на Brent находятся недалеко от отметки $75 за баррель.

По данным Trading Economics, поддержку рынку оказывают перспективы ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по киевскому времени во вторник составила $74,81 за баррель, что на $0,31 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,4 (0,54%) - до $74,50 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,12 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,16 (0,2%) - до $71,91 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне ослабления доллара в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В условиях снижения американской нацвалюты номинированные в долларах активы, включая фьючерсы на нефть, становятся более привлекательными для держателей валют, что подогревает к ним интерес, пишет S&P Global Platts.

Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-версии коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.