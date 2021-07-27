Руководство АРМА подозревают в присвоении около $400 тысяч, – СБУ

Служба безопасности разоблачила преступную схему в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщает пресс-центр СБУ, руководство ведомства вступило в сговор и незаконно присвоило имущество, находящееся под контролем АРМА.

Речь идет о средствах в сумме $395 тыс., арестованные судом и переданные в управление агентству.

"Сотрудники СБУ установили, что вместо хранения в АРМА, эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Причем произошло это в результате преступного сговора, в которую вступило руководство АРМА и частные адвокаты. Средства вывели на основании заранее подделанного решения Печерского суда г. Киева", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт противоправного присвоения средств.

Отмечается, что были проведены временные доступы и раскрыта банковская тайна по движению этих $395 тыс. Также проведен анализ телефонных соединений должностных лиц АРМА и других причастных, "в результате чего подтверждены факты контактов и личных встреч в периоды времени, которые имеют значение для уголовного производства".

На данный момент шестерым лицам сообщено о подозрении в совершении преступления в составе организованной преступной группы по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В частности, временно исполняющему обязанности главы АРМА, его заместителю, начальнику управления ведомства, двум действующим адвокатам и гражданину.

Среди них – заместитель главы АРМА Владимир Павленко. На своей странице в Facebook он назвал дело "чушью" и написал, что таким образом власти пытаются добиться увольнения руководства агентства.

"Все увольняются, министр МВД сам, верхушка СБУ не сама. И нас убедительно просили, но не убедили. Наверное, решили убеждать доступным им способом и ждут от нас заявлений об увольнении. Заявления будут – но не об увольнении", – написал он.