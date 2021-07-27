Одну дозу вакцины против СOVID-19 получило 70% взрослого населения Евросоюза

Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 - привить до конца июля хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения Евросоюза.

Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина.

"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", – сказала она.

Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был очень успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, потому что распространившийся вариант вируса "дельта" очень опасен. ЕС продолжит поставлять вакцины в достаточном количестве, добавила она.