"Центрэнерго" за полгода увеличило убыток почти на 20%

ПАО "Центрэнерго" в январе-июне 2021 года увеличила чистый убыток на 19,8% (на 98,06 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 591,2 млн грн.

Согласно отчетности компании, ее чистый доход в первом полугодии упал на 37,2% (на 3 млрд 475,224 млн грн) – до 5 млрд 772,82 млн грн, тогда как валовой убыток возрос на 34,8% (на 87,267млн грн) – до 337,589 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом с 7,04 млрд грн в первом полугодии 2020 года до 5,85 млрд грн в отчетном периоде уменьшились операционные затраты компании. Себестоимость продукции снизилась на 3,3 млрд грн – до 6,1 млрд грн.

Вместе с тем, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за второй квартал 2021 года "Центрэнерго" получило чистую прибыль в размере 203,5 млн грн.

Такой результат в ПАО объяснили реализацией избранной рыночной стратегии биржевых торгов, прямыми контрактами на поставку угля с госшахтами, а также оптимизацией затрат.

В компании отметили, что в случае, если динамика прибыльности останется неизменной, к концу года можно прогнозировать выход на прибыльную деятельность.

"Благодаря достижению операционной эффективности компания направила полученный ресурс на пополнение запасов угля на складах ТЭС, рассчитывая зайти в четвертый квартал с запасами, согласно графику накопления топлива, утвержденному Минэнерго", – говорится сообщении.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в январе-марте 2021 года увеличило чистый убыток в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 794,732 млн грн. Чистый доход упал на 30,3% (на 1 млрд 295,453 млн грн) – до 2 млрд 977,83 млн грн, а валовой убыток возрос в 15,2 раза (на 615,524 млн грн) - до 658,83 млн грн.

Как сообщалось, по итогам работы в 2020 году "Центрэнерго" получило 61,2 млн грн прибыли.

Однако в марте глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отмечал, что в ходе аудита деятельности ПАО "Центрэнерго" в 2020 году был выявлен сомнительный контракт с фирмой окружения олигарха Игоря Коломойского, который ставит под сомнение получение прибыли госкомпанией в 2020 году.

Напомним, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.