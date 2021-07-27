Нацбанк исключил из реестра две финансовые компании

Национальный банк исключил ООО "ФК "Возрождение" и ЧАО "СК "Ди'Лайф" из государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

У ФК "Возрождение" была одна лицензия на предоставление услуг по факторингу, СК "Ди'Лайф" – на предоставление услуг в сфере страхования по виду добровольного страхования жизни.

Отмечается, что 23 апреля к "Ди'Лайф" была применена мера воздействия, а именно временная приостановка лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, так как страховик нарушал обязательные финансовые нормативы. Компания должна была устранить нарушения до 30 июня 2021 года и подать Нацбанку соответствующий отчет, однако на дату аннулирования лицензии и исключения из реестра этого сделано не было.

Также страховик не подал свою отчетность за первый квартал 2021 года.

Кроме того, регулятор аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг четырем финучреждениям также на основании поданных ими заявлений.

Так, все лицензии отобраны у: ООО "Факторинг-С", ООО "ФК "Браво", кредитного союза военнослужащих Украины в Волынской области "Офицерский кредитный союз" и кредитного союза "Фортуна-Экспресс".