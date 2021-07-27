Нацбанк ожидает роста денежных переводов заробитчан до $13,3 миллиарда

По словам заместителя главы Национального банка Юрия Гелетия, продолжается рост переводов трудовых мигрантов, который по итогам пяти месяцев этого года составил 11%.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"По нашему прогнозу, переводы трудовых мигрантов в этом году увеличатся на 11% – до около $13,3 млрд за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов и упрощения условий пересечения границы благодаря ускорению темпов вакцинации", – сообщил он.

Кроме того, по прогнозам ругулятора, импорт путешествий, сильно упавший в 2020 году из-за пандемии, в этом году вырастет почти в полтора раза – почти до $7 млрд.

"Импорт путешествий в этом году не достигнет докризисных объемов, но по сравнению с прошлым годом, когда из-за локдаунов международное передвижение было ограниченным, будет рост. Мы прогнозируем увеличение показателя в этом году до почти $7 млрд с $4,7 млрд в 2020-м, и превышение им докризисного уровня – уже в следующем", – сказал он в интервью агентству.

Ранее Нацбанк оценивал импорт путешествий в 2019 году в $7,5 млрд.