ГБР ликвидировало канал контрабанды на Киевской таможне на десятки миллионов

Сотрудники Государственного бюро расследований ликвидировали канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на данный момент проводятся обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

"Изъято более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок", – говорится в сообщении.

Таким образом данный почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, в то время как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Отмечается, что только в июле данный экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налога.

Сейчас правоохранители устанавливают круг причастных к схеме лиц и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.