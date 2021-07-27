"Энергоатом" за полгода получил 1,2 миллиарда чистой прибыли

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в первом полугодии 2021 года получило 1,12 млрд грн чистой прибыли против 2,65 млрд грн чистого убытка в январе-июне 2020 года.

Об этом говорится в отчете о финансовых результатах компании за первое полугодие 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход от реализации продукции снизился на 9,4% (на 2,46 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 24,01 млрд грн, валовая прибыль – в 2,8 раза (на 4,91 млрд грн), до 2,73 млрд грн.

Как следует из примечаний к промежуточной сокращенной финотчетности "Энергоатома", по состоянию на 30 июня общий размер накопленных убытков компании составлял 43,51 млрд грн, снизившись с начала года на 1,5% (на 638,57 млн грн).

Положительный собственный капитал "Энергоатома" на указанную дату увеличился на 8% (на 9,67 млрд грн) – до 130,55 млрд грн.

В документе перечислен ряд положительных факторов, которые способствовали улучшению финпоказателей компании в первом полугодии. Один из них – увеличение с 1 января 2021 года предельной цены, по которой "Энергоатом" реализует электроэнергию госпредприятию "Гарантированный покупатель" для нужд населения с 10 до 150 грн/МВт-ч.

Кроме того, с 1 февраля по 9 апреля "ГарПок" погасил "Энергоатому" 4,13 млрд грн долга за счет привлечения НЭК "Укрэнерго" кредитов государственных банков.

Еще одним положительным фактором является утвержденный Министерством энергетики Украины прогнозный баланс э/э на 2021 год. Он предусматривает увеличение производства э/э атомными электростанциями на 2,08% (на 1,53 млрд кВт-ч) по сравнению с 2020 годом – до 75,23 млрд кВт-ч.

С целью дальнейшего улучшения финансового положения "Энергоатома" его руководство ставит задачей увеличение объемов продаж э/э на других сегментах рынка, чем ПСО, реструктуризацию банковского кредитного портфеля посредством привлечения кредитов на более выгодных условиях, а также оптимизацию расходов на персонал и эксплуатационных расходов.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2020 году получил чистый убыток 4,85 млрд грн против чистой прибыли 3,77 млрд грн за 2019 год. Чистый доход снизился на 6,5% – до 45,65 млрд грн, валовая прибыль – на 40,9%, до 6,84 млрд грн.

В компании поясняли убыток курсовой разницей при обслуживании валютных кредитов, расходами от выполнения специальных обязательств по поставке электроэнергии населению, балансовыми ограничениями и большой дебиторской задолженностью перед компанией.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.