Госдолг в июне увеличился до $92,5 миллиарда, – Минфин

Совокупный государственный долг Украины в июне 2021 года увеличился на 1,09% в долларах США и составил $92,52 млрд, при этом снизился на 0,09% в гривне – до 2,51 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в июне этого года в долларовом выражении возрос на 0,45% – до $81,87 млрд, в гривневом – сократился на 0,73%, до 2,22 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах снизился на 0,35% – до $45,03 млрд (в гривне снизился на 1,53% – до 1,22 трлн грн).

Гарантированный государством долг в июне в долларовом эквиваленте вырос на 6,29% – до $10,65 млрд, в гривне – на 5,08%, до 289,54 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

Согласно им, с начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 2,5% в долларовом эквиваленте и на 17,4% – в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам июня выросла до 36,81%, в гривне – также до 36,55%, однако доля в СПЗ снизилась до 13,03%, в евро до 13,04%, в иене – до 0,58%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в июне укрепился до 27,18 грн/$1 по сравнению с 27,5 грн/$1 в мае.

Ранее сообщалось, что обслуживание Украиной государственного долга идет по графику, в сентябре 2021 года состоятся очередные выплаты.

Интерфакс-Украина
держборг (1135) Мінфін (2994)
Топ коментарі
+7
Как говорил Беня Коломойский:нет ничего страшного (ДЛЯ НЕГО) в дефолте Украины))). А Зюзя-его послушный сын и воплотитель.
показати весь коментар
27.07.2021 19:06 Відповісти
+7
Монобольшинство, которое может принимать любые законы сейчас принадлежит клоуну. Может дело не в раде, а в *********, которых привел ******* зеленский в раду?
показати весь коментар
28.07.2021 08:25 Відповісти
+3
Пора затариваться долголежащими продуктами, мылом и туалетной бумагой. И основательно приготовиться к дефолту. Все - быренько скупаем валюту (если есть за шо)
показати весь коментар
27.07.2021 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как говорил Беня Коломойский:нет ничего страшного (ДЛЯ НЕГО) в дефолте Украины))). А Зюзя-его послушный сын и воплотитель.
показати весь коментар
27.07.2021 19:06 Відповісти
причем тут это? до дефолта, судя по этим цифрам, еще далеко.
показати весь коментар
29.07.2021 08:54 Відповісти
Пора затариваться долголежащими продуктами, мылом и туалетной бумагой. И основательно приготовиться к дефолту. Все - быренько скупаем валюту (если есть за шо)
показати весь коментар
27.07.2021 20:16 Відповісти
Вы считаете что гривну укрепляют искуственно,а затем будет резкий обвал?
показати весь коментар
28.07.2021 12:14 Відповісти
Ситуация финансами сейчас очень напоминает 2013 год. Дальше думайте сами

Госдолг в июне увеличился до $92,5 миллиарда, – Минфин - Цензор.НЕТ 1842
показати весь коментар
28.07.2021 12:52 Відповісти
а кто ее укрепляет

они печатают облегации и продают
за счет етого появляется валюта
как перестанут покупать облигации иностранци то кирдик
показати весь коментар
28.07.2021 17:15 Відповісти
Если Украине убрать орган - Раду, то страна сразу станет богаче! Потому что депутаты работают и принимают законы, хотя депутаты не компетентны в темах по которым законы принимают и они не несут ответственность за то, что принимают. Потому от Рады отказываемся и оставляем президента и министров всех отраслей и они уже будут нести всю ответственность за все сферы и с них нард сможет спрашивать!
показати весь коментар
27.07.2021 20:38 Відповісти
Монобольшинство, которое может принимать любые законы сейчас принадлежит клоуну. Может дело не в раде, а в *********, которых привел ******* зеленский в раду?
показати весь коментар
28.07.2021 08:25 Відповісти
Если разогнать Раду то депутаты засунут Зе в одно место его любимый рояль
показати весь коментар
28.07.2021 12:20 Відповісти
Долги прут вверх а ВВП вниз.
показати весь коментар
28.07.2021 00:02 Відповісти
Отмывать на дорогах. Никакое ввп не выдержит. Отмывать на зеленой энергетике. Плюс без транзита газа. С такими темпами до полного развала экономики пару дет
показати весь коментар
28.07.2021 02:57 Відповісти
Госдолг в июне увеличился до $92,5 миллиарда, – Минфин - Цензор.НЕТ 1714

Тобто за Порошенка держборг практично не змінився, а як прийшов ЗЕ...
показати весь коментар
28.07.2021 04:46 Відповісти
...да, спишут нам этот долг, может быть : ведь до экономического рывка только до начала второй каденции пана Нупричёмтутзеленский. Интересно, какое-такое Великое... сей организм замутит?
показати весь коментар
28.07.2021 05:05 Відповісти
...да, кстати как там дела в Укркосмосе? Скоро, ужой бум спутником на Землицею помахать? Пора и подумать как по Марсу в вышиванке погуляти...
показати весь коментар
28.07.2021 05:11 Відповісти
- Перемога?
- Не думаю.
показати весь коментар
28.07.2021 07:36 Відповісти
не думай.
показати весь коментар
29.07.2021 08:55 Відповісти
А можно мой кредит на квартиру к госдолгу приписать? какая разница то?
показати весь коментар
28.07.2021 14:59 Відповісти
США за 2021 рік надрукувала більше 2.5 трлн. доларів. Того і курс гривні до долара більш менш. Можете собі уявити в якій сраці економіка України. А вони ще і гривню друкують. Далі буде страшна інфляція.
показати весь коментар
28.07.2021 15:48 Відповісти

