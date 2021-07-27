Госдолг в июне увеличился до $92,5 миллиарда, – Минфин

Совокупный государственный долг Украины в июне 2021 года увеличился на 1,09% в долларах США и составил $92,52 млрд, при этом снизился на 0,09% в гривне – до 2,51 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в июне этого года в долларовом выражении возрос на 0,45% – до $81,87 млрд, в гривневом – сократился на 0,73%, до 2,22 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах снизился на 0,35% – до $45,03 млрд (в гривне снизился на 1,53% – до 1,22 трлн грн).

Гарантированный государством долг в июне в долларовом эквиваленте вырос на 6,29% – до $10,65 млрд, в гривне – на 5,08%, до 289,54 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

Согласно им, с начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 2,5% в долларовом эквиваленте и на 17,4% – в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам июня выросла до 36,81%, в гривне – также до 36,55%, однако доля в СПЗ снизилась до 13,03%, в евро до 13,04%, в иене – до 0,58%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в июне укрепился до 27,18 грн/$1 по сравнению с 27,5 грн/$1 в мае.

Ранее сообщалось, что обслуживание Украиной государственного долга идет по графику, в сентябре 2021 года состоятся очередные выплаты.