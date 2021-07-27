"Сумыгаз" активизировал взыскание долгов с недобросовестных клиентов

За первое полугодие долги бытовых потребителей Сумщины за доставку газа достигли 17 млн грн. В компании отмечают, что задолженность будет взыскана по решению суда, поэтому клиенты-неплательщики понесут дополнительные финансовые расходы.

В АО "Сумыгаз" отмечают, что своевременная оплата за доставку газа – это гарантия безопасности потребителей. Это средства для содержания газовых сетей и оборудования на них, их реконструкции, выполнения капитальных реконструкций и текущих ремонтов, поддержания надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен каждому потребителю.

Существенная часть платы за распределение газа направляется на работу аварийно-диспетчерской службы 104, которая в режиме 24/7 защищает здоровье, жизнь и безопасность всех пользователей.

"Долги за доставку газа ставят под угрозу своевременность проведения ремонтов и модернизации комплекса газораспределительных сетей и регулирующего оборудования, а сегодня в области обслуживается 12 тыс. км газовых сетей. Это бесперебойная и безаварийная доставка газа более 386 тыс. семей, 4 тыс. предприятий, учреждений и организаций", - отметил коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко.

Он добавил, что плата за распределение газа не является новым платежом: "Эти средства платились потребителями всегда и были включены в стоимость кубометра газа. С прошлого года, с реформированием рынка газа в Украине по европейским стандартам, эта плата вынесена в отдельную квитанцию".

АО "Сумыгаз" обращает внимание клиентов на то, что государственной исполнительной службой при исполнении судебного решения дополнительно будут взысканы сбор в размере 10% от суммы задолженности и расходы, связанные с проведением исполнительных действий. Также возможна блокировка платежных карт, ограничение выезда за границу, запрет управлять автотранспортом, автоматическое списание долга с банковских счетов. Неплатежи ставят под угрозу и получение потребителями жилищной субсидии.