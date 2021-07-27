Замглавы НБУ заявляет об отсутствии проблем в сроке возврата валютной выручки

Установленные в 2019 году в связи с вступлением в силу нового закона о валюте ограничения на предельные сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров на уровне 365 дней являются достаточными.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий в интервью Интерфакс-Украина.

"В 2020 году мы действительно наблюдали некоторый рост объемов невозвращенного валютной выручки, но надо понимать, что это был ковидний год. Поэтому я бы не связывал с этим валютную либерализацию", – сказал Гелетий.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности правительством невозвратом валютной выручки, Гелетий отметил, что оценка невозврата – это вопрос к Государственной налоговой службе (ГНС), осуществляющей надзор за соблюдением резидентами (кроме уполномоченных учреждений) и нерезидентами требований валютного законодательства.

"НБУ ежемесячно предоставляет ГНС выписку из информации о соблюдении предельных сроков расчетов, но отнесение резидентов к нарушителям в части соблюдения предельных сроков расчетов и применения к ним санкций осуществляет ГНС по результатам проверки деятельности импортеров и экспортеров", – пояснил замглавы Нацбанка.

Он напомнил, что закон о валюте также предусматривает применение банками риск-ориентированного подхода при осуществлении валютного надзора за операциями клиентов.

"Это дает возможность уделять больше внимания сомнительным операциям с целью предупреждения нарушений законодательства и предотвращать проведение схемных операций", – считает Гелетий.