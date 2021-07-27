Госналоговая в июле возместит бизнесу более 11 миллиардов НДС

Государственная налоговая служба Украины в июле 2021 года возмещает бизнесу почти 11,2 млрд грн НДС (при текущей заявке 9,9 млрд грн). В июле прошлого года показатель возмещения составил 9,1 млрд грн.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр страны, министр экономики Украины Алексей Любченко во время онлайн-встречи с членами правления Европейской бизнес-ассоциации.

"В июле этого года ГНС возмещает на 2 млрд грн больше НДС, чем в июле прошлого года. На самом деле это очень правильная тенденция, потому что это серьезная поддержка бизнеса, когда не задерживается движение средств. Это настоящая инвестиция в развитие", – отметил Любченко.

Также стороны обсудили некоторые моменты проекта закона №5600 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

В частности, Любченко сообщил, что сейчас идет работа над его доработкой: "Уверен, что совместными усилиями депутатов, чиновников и благодаря консультациям с представителями бизнеса документ будет усовершенствован. Главные принципы этого проекта касаются, прежде всего, создания равных налоговых правил без льгот для крупного бизнеса. Например, везде в мире существует акциз на "зеленую энергетику", а в Украине – нет".

Ранее сообщалось,что в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году.