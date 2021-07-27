Сеть магазинов "АТБ" в первом полугодии увеличила товарооборот на 20%

По результатам работы шести месяцев 2021 года корпорация "АТБ" увеличила товарооборот на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в настоящее время он составляет 85,3 млрд грн (с НДС и акцизами) против 70,7 млрд грн в первом полугодии 2020 года.

Об этом говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что корпорация уже пятый год подряд демонстрирует прирост товарооборота: 80,2 млрд грн (с НДС) в 2017 году, 103,9 млрд грн (с НДС) в 2018 году, 126,8 млрд грн (с НДС) в 2019 году и 149,8 млрд грн (с НДС) в прошлом году. Соответственно, увеличиваются объемы уплаты налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

Торговая сеть на сегодня насчитывает 1239 магазинов в 322 населенных пунктах 24 областей Украины.

Ранее сообщалось, ООО "АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов "АТБ" в Украине и входящее в одноименную корпорацию, по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 18,2% по сравнению с 2019 годом – до 149,8 млрд грн.

Корпорация "АТБ" – объединение крупных украинских предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких сферах бизнеса, как розничная торговля, управление активами, производство и продажа продуктов питания, оказание услуг в сфере спорта и отдыха. На предприятиях "АТБ" работает более 70 тыс. сотрудников.