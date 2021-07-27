БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Николаев отменил тендер на закупку автобусов за средства ЕИБ

Горсовет Николаева отменил тендер на закупку новых низкопольных автобусов на ориентировочную сумму до 4,5 млн евро в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", реализуемой совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом свидетельствует объявление от 23 июля в онлайн-версии Официального вестника ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Причиной отмены указано отклонение всех заявок на участие в нем.

Как сообщалось, тендер на закупку автобусов был объявлен в марте текущего года, планировалась закупка автобусов длиной от 8,8 до 9,5 м, включая основные и расходные запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта, и сопутствующие услуги.

Раскрытие тендерных предложений состоялось 31 мая.

По информации корпорации "Эталон", Черниговский автозавод которой подал заявку на участие в тендере, заявку также подал украинский дилер Минского автобусного завода – компания "Современные грузовики".

Как отмечали в корпорации, за объявленную цену ЧАЗ предложил 74 автобуса по сравнению с 46 машинами второго участника.

В то же время горсовет Николаева сообщил, что в ходе совещания в министерстве инфраструктуры 5 июля, в котором участвовал мэр Николаева Александр Сенкевич, был рассмотрен вопрос закупки автобусов Николаевом.

"Победителем по всем требованиям тендера выходит представитель компании МАЗ в Украине. Однако из-за санкций, наложенных Европейским союзом на белорусские предприятия, было принято решение объявить новый тендер и пригласить больше участников", – пояснялось в сообщении горсовета.

В корпорации "Эталон" выразили недоумение, в том числе тем, что ЧАЗ, как второго участника, даже не упомянули, и предположили, что тендер будет объявлен вновь, но вместо белорусских там будут уже, например, турецкие автобусы, которые будет предлагать та же украинская компания-дилер.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.

Джерело:  Интерфакс-Украина
