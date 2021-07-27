Николаев отменил тендер на закупку автобусов за средства ЕИБ

Горсовет Николаева отменил тендер на закупку новых низкопольных автобусов на ориентировочную сумму до 4,5 млн евро в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", реализуемой совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом свидетельствует объявление от 23 июля в онлайн-версии Официального вестника ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Причиной отмены указано отклонение всех заявок на участие в нем.

Как сообщалось, тендер на закупку автобусов был объявлен в марте текущего года, планировалась закупка автобусов длиной от 8,8 до 9,5 м, включая основные и расходные запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта, и сопутствующие услуги.

Раскрытие тендерных предложений состоялось 31 мая.

По информации корпорации "Эталон", Черниговский автозавод которой подал заявку на участие в тендере, заявку также подал украинский дилер Минского автобусного завода – компания "Современные грузовики".

Как отмечали в корпорации, за объявленную цену ЧАЗ предложил 74 автобуса по сравнению с 46 машинами второго участника.

В то же время горсовет Николаева сообщил, что в ходе совещания в министерстве инфраструктуры 5 июля, в котором участвовал мэр Николаева Александр Сенкевич, был рассмотрен вопрос закупки автобусов Николаевом.

"Победителем по всем требованиям тендера выходит представитель компании МАЗ в Украине. Однако из-за санкций, наложенных Европейским союзом на белорусские предприятия, было принято решение объявить новый тендер и пригласить больше участников", – пояснялось в сообщении горсовета.

В корпорации "Эталон" выразили недоумение, в том числе тем, что ЧАЗ, как второго участника, даже не упомянули, и предположили, что тендер будет объявлен вновь, но вместо белорусских там будут уже, например, турецкие автобусы, которые будет предлагать та же украинская компания-дилер.

Проект "Городской общественный транспорт Украины" – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицировано в апреле 2017 года. Им предусмотрена реализация 21 подпроекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах.