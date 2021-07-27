Запасы угля на ТЭС за июль снизились на 25%

На складах украинских ТЭС по состоянию на 26 июля находится 954 тыс. тонн угля, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1283 тыс. тонн).

Об этом говорится в информации ЧАО "НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

"Кроме того, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, уровень запасов угля на складах ТЭС на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля", – подчеркнули в компании.

При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС с 1 июля вырос на 2,5% – до 245 тыс. тонн, а газового уменьшился на 32,1% – до 709 тыс. тонн.

По информации "Укрэнерго", в целом за последние 10 дней поставки угля на ТЭС составили 51,2 тыс. тонн, тогда как расход - 65,4 тыс. тонн.

"Однако начиная с 22 июля наблюдается незначительное увеличение запасов угля на складах ТЭС – с 940 до 954 тыс. тонн", – отметили в НЭК.

В то же время на складах ТЭЦ на 26 июля находится 183 тыс. тонн угля, что на 26,2% больше, чем на 1 июля (145 тыс. тонн).

Как сообщалось, за месяц с 22 июня по 21 июля 2021 года запасы угля на складах ТЭС упали на 28,7% (на 393,5 тыс. тонн) – до 978,1 тыс. тонн. Расход угля ГК ТЭС на протяжении 1-21 июля 2021 года превысил его поставку на 309,6 тыс. тонн. В последний раз расход угля ТЭС превышал поставку в феврале этого года.

В то же время Министерство энергетики планирует новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн.