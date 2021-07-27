НАБУ разоблачило схему завладения зерном Госрезерва на 12 миллионов

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем лицам о подозрении в реализации коррупционной схемы по завладению 1,56 тыс. тонн зерна на более чем 12 млн грн.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В частости, речь идет о:

и. о. генерального директора ГП "Хлебная база №76" (находится в управлении "Госрезерва");

директоре ООО - близком родственникк и. о. генерального директора ГП;

физическом лице - организаторе схемы.

Всем задействованным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствие установило, что осенью 2020 года подозреваемые начали реализацию схемы по завладению зерном Государственного резерва, находящегося на ответственном хранении в ГП "Хлебная база №76".

Сначала участники схемы создали видимость передачи частным ООО 1,56 тыс. зерна на ответственное хранение в ГП. На самом же деле, как установило следствие, никакого зерна ООО на склады ГП не завозило.

В дальнейшем, во исполнение соответствующего договора, участники схемы планировали начать отгружать зерно из Госрезерва под видом возврата имущества ООО. Чтобы частично скрыть реальную нехватку государственного зерна в результате таких действий, около 700 тон подозреваемые планировали списать как отходы в результате проведения якобы оздоровительных мероприятий с зерном.

В мае 2021 года участники схемы начали вывоз из ГП "Хлебная база №76" зерна госрезерва. Однако детективы Национального бюро воспрепятствовали их планам, чем предотвратили хищение государственного имущества более чем на 12 млн грн.

Отмечается, что на протяжении реализации коррупционной схемы в ГП "Хлебная база №76" дважды менялось руководство, и оба раза, как установило следствие, на соответствующие должности назначали людей при содействии организатора схемы, которые в дальнейшем обеспечивали ее выполнение.

Приведенная схема - одна из самых распространенных, по которой разворовывают имущество Госрезерва. В работе детективов НАБУ есть ряд как уже завершенных расследований, которые слушаются в суде или находятся на стадии досудебного расследования.