Нидерланды с 8 августа усложнят безвизовые поездки из Украины

Нидерланды с 8 августа снова усложнят поездки из Украины в рамках безвизового режима.

О таком решении 26 июля объявило правительство страны, передает avianews.com.

Сейчас, поскольку Украина отнесена к категории безопасных стран, перелеты в Нидерланды возможны с любой целью, в том числе туризма. При этом на границе не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или тест на коронавирус. Достаточно только перед вылетом заполнить анкету о здоровье в бумажном или электронном виде.

Согласно новым правилам, с 8 августа для поездок даже из безопасных стран за пределами Евросоюза придется показать сертификат о полной вакцинации или же справку о тестировании на коронавирус.

Нидерланды признают сертификаты о вакцинации следующими типами препаратов, если с момента получения последней прививки прошло 14 дней:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

В случае с ПЦР-тестом с момента сдачи образца на анализ до момента вылета должно пройти не более 48 часов. Для быстрого теста на антиген власти установили срок действия 24 часа.

В обоих случаях результат должен быть негативным. Если результат окажется позитивным, это означает, что человек заболел COVID-19.

От тестов освобождены дети до наступления 12 лет.

Перед бронированием авиабилетов пассажирам следует учитывать возможность изменения правил въезда в любой момент. Например, из-за роста заболеваемости COVID-19 Украину могут перевести из категории безопасных стран в список стран риска. В таком случае поездки в Нидерланды с целью туризма снова окажутся под запретом.

Если у пассажира есть билет, который не подлежит возврату или обмену, а из-за нового запрета нет возможности полететь, то авиакомпания вернет только неиспользованные сборы аэропортов.

Ранее сообщалось, что Королевство Нидерланды открыло с 22 июля въезд в страну для граждан Украины для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.