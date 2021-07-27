Нидерланды с 8 августа усложнят безвизовые поездки из Украины
Нидерланды с 8 августа снова усложнят поездки из Украины в рамках безвизового режима.
О таком решении 26 июля объявило правительство страны, передает avianews.com.
Сейчас, поскольку Украина отнесена к категории безопасных стран, перелеты в Нидерланды возможны с любой целью, в том числе туризма. При этом на границе не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или тест на коронавирус. Достаточно только перед вылетом заполнить анкету о здоровье в бумажном или электронном виде.
Согласно новым правилам, с 8 августа для поездок даже из безопасных стран за пределами Евросоюза придется показать сертификат о полной вакцинации или же справку о тестировании на коронавирус.
Нидерланды признают сертификаты о вакцинации следующими типами препаратов, если с момента получения последней прививки прошло 14 дней:
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
- Astra Zeneca EU (Vaxzevria);
- Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen);
- Moderna (Spikevax);
- Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);
- Serum Institute of India (Covishield);
- Sinopharm BIBP;
- Sinovac.
В случае с ПЦР-тестом с момента сдачи образца на анализ до момента вылета должно пройти не более 48 часов. Для быстрого теста на антиген власти установили срок действия 24 часа.
В обоих случаях результат должен быть негативным. Если результат окажется позитивным, это означает, что человек заболел COVID-19.
От тестов освобождены дети до наступления 12 лет.
Перед бронированием авиабилетов пассажирам следует учитывать возможность изменения правил въезда в любой момент. Например, из-за роста заболеваемости COVID-19 Украину могут перевести из категории безопасных стран в список стран риска. В таком случае поездки в Нидерланды с целью туризма снова окажутся под запретом.
Если у пассажира есть билет, который не подлежит возврату или обмену, а из-за нового запрета нет возможности полететь, то авиакомпания вернет только неиспользованные сборы аэропортов.
Ранее сообщалось, что Королевство Нидерланды открыло с 22 июля въезд в страну для граждан Украины для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль