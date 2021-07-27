БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Предыдущее руководство Нафтогаза дало преференции компании Фирташа в газовых контрактах, – СМИ

"Нафтогаз" не предусмотрел в контрактах для "годового тарифа" механизм, который бы запрещал поставщикам продавать газ промышленности. Это позволило компаниям продавать газ не только населению, но и промышленности. Только в первый месяц действия контрактов поставщики продали около 60 млн куб м газа бытовых потребителей по рыночным ценам.

Об этом говорится в материале Экономправды.

Наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа.

"С большинством компаний контракты подписывались 28-29 апреля. Исключением стала компания "ЙЕ Энергия" Фирташа, которая является крупнейшим поставщиком газа населению. С ней "Нафтогаз" договорился еще 19 марта. "ЙЕ энергия" и "Нафтогаз" (через дочернее ООО "ГПК Нафтогаз Украины"), вместе контролируют до 80% рынка поставок газа бытовым потребителям. Они законтрактовали наибольшие объемы - 6 млрд куб м и 2,2 млрд куб. м газа соответственно. Они получили и самые низкие цены - 7,42 тыс. грн за тыс. куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс. грн до 8,8 тыс. грн", - говорится в материале. 

19 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил о том, что компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у "Нафтогаза" по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.

27 июля НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что причина злоупотреблений не в том, что правительство и Регулятор, в соответствии с европейской практикой, определили, что население по умолчанию должно получать газ по стабильной и приемлемой цене в рамках "годового" продукта, и Нафтогаз как национальная компания, должен был обеспечить ресурс газа.

"Проблема в том, на каких именно условиях предыдущее руководство Нафтогаза заключило соглашения с поставщиками газа населению, в частности, крупнейшим игроком – компанией "ЙЕ Энергия", которую контролирует Фирташ. Ключевым является то, что выбранная Нафтогазом структура контрактов не содержит четких ограничений по поставкам газа только для нужд бытовых потребителей (населения)", - указывают в пресс-службе "Нафтогаза".

Согласно обнародованной информации, совместно с Министерством энергетики, НКРЭКУ и Оператором ГТС уже наработан новый подход к обеспечению газом бытовых потребителей.

"Он сделает невозможным злоупотребления и обеспечит ценовую стабильность и равные условия для украинского населения", - говорится в сообщении НАК.

Нафтогаз (3358) Фірташ Дмитро (623) Новини компаній (3640)
берите за гланды...
показати весь коментар
27.07.2021 18:47 Відповісти
Кого? Имя сестра имя!
показати весь коментар
27.07.2021 18:48 Відповісти
Ой а кто у нас преЗЕдент!? Почему при Порохе такой херни не было! Это так клоун-наркоман борется с олигархами?
показати весь коментар
27.07.2021 18:47 Відповісти
ой а кто это сделал?
показати весь коментар
27.07.2021 18:50 Відповісти
типа буба не при делах,и предыдущее при нём не "трудилось"...
клоунада бывает разной...
показати весь коментар
27.07.2021 18:51 Відповісти
Ведь такие простые, - до банальности, - стратагемы... Дружить со всеми...? Не складывать яйца в одну корзину? Отступление на ранее приготовленные позиции!? Теперь любая партия возьмет в депутаты...? Ведь такие простые, - до банальности, - стратагемы...
показати весь коментар
27.07.2021 19:40 Відповісти
Точно. То у зебіли списали їм всі борги перед нафтогазом. Щоб не було преференцій )))
показати весь коментар
27.07.2021 21:52 Відповісти

