Предыдущее руководство Нафтогаза дало преференции компании Фирташа в газовых контрактах, – СМИ

"Нафтогаз" не предусмотрел в контрактах для "годового тарифа" механизм, который бы запрещал поставщикам продавать газ промышленности. Это позволило компаниям продавать газ не только населению, но и промышленности. Только в первый месяц действия контрактов поставщики продали около 60 млн куб м газа бытовых потребителей по рыночным ценам.

Об этом говорится в материале Экономправды.

Наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа.

"С большинством компаний контракты подписывались 28-29 апреля. Исключением стала компания "ЙЕ Энергия" Фирташа, которая является крупнейшим поставщиком газа населению. С ней "Нафтогаз" договорился еще 19 марта. "ЙЕ энергия" и "Нафтогаз" (через дочернее ООО "ГПК Нафтогаз Украины"), вместе контролируют до 80% рынка поставок газа бытовым потребителям. Они законтрактовали наибольшие объемы - 6 млрд куб м и 2,2 млрд куб. м газа соответственно. Они получили и самые низкие цены - 7,42 тыс. грн за тыс. куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс. грн до 8,8 тыс. грн", - говорится в материале.

19 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил о том, что компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у "Нафтогаза" по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.

27 июля НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что причина злоупотреблений не в том, что правительство и Регулятор, в соответствии с европейской практикой, определили, что население по умолчанию должно получать газ по стабильной и приемлемой цене в рамках "годового" продукта, и Нафтогаз как национальная компания, должен был обеспечить ресурс газа.

"Проблема в том, на каких именно условиях предыдущее руководство Нафтогаза заключило соглашения с поставщиками газа населению, в частности, крупнейшим игроком – компанией "ЙЕ Энергия", которую контролирует Фирташ. Ключевым является то, что выбранная Нафтогазом структура контрактов не содержит четких ограничений по поставкам газа только для нужд бытовых потребителей (населения)", - указывают в пресс-службе "Нафтогаза".

Согласно обнародованной информации, совместно с Министерством энергетики, НКРЭКУ и Оператором ГТС уже наработан новый подход к обеспечению газом бытовых потребителей.

"Он сделает невозможным злоупотребления и обеспечит ценовую стабильность и равные условия для украинского населения", - говорится в сообщении НАК.